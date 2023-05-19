Kulis: Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 4 soru

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki, görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Özdağ görüşmede Kılıçdaroğlu'na 4 soru yöneltti.

HDP sorusu

Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sorular arasında Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda “HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının nedeni” yer aldı. Özdağ, Millet İttifakı ile HDP arasında “anlaşma” yapılıp yapılmadığını sordu.

Sığınmacılar gündemi

Özdağ’ın bir diğer sorusu ise Suriyeli sığınmacılara ilişkin oldu. Özdağ, Millet İttifakı’nın seçimi kazandığı taktirde sığınmacıların hangi süre içerisinde ve nasıl gönderileceğinin yanıtını istedi.

Millet İttifakı’nın yönetim kadrosu

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki görüşmenin bir diğer başlığı ise Millet İttifakı’nın seçimi kazandığı takdirde nasıl bir yönetim kadrosu oluşturacağına ilişkin oldu.

Kılıçdaroğlu bu soruya Millet İttifakı’nın bugüne kadar aldığı kararları ve yol haritalarını anlatarak yanıt verdi.

Anayasa değişikliği sorusu

Özdağ ayrıca anayasanın ilk dört maddesine ilişkin Millet İttifakı’nın bakış açısına dair de Kılıçdaroğlu’na sorular yöneltti.