Kulis: Şimşek, TÜİK Başkanı'na 'Gerçeği açıklayın' dedi

Gazeteci Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’yı telefonla arayarak “Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum” dediğini iddia etti

TELE1 televizyonu karartılmadan önce Fikir Kulübü programında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan gazeteci Mustafa Balbay, programda bir kulis bilgisi paylaştı.

Balbay, “Mehmet Şimşek, TÜİK başkanını aramış, 'Gerçeği açıklayın program yapamıyorum' demiş. TÜİK bu yüzden son verilerini gerçek demeyelim ama gerçeğe yakın açıkladı. Şu an ortada bir ekonomi programı yok” dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye TÜİK temmuz ayına ilişkin verilerde yıllık enflasyonu yüzde 47,83 olarak açıklamasının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtmişti. Şimşek, 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını kaydetmişti.