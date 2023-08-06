Deutsche Bank yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti

28 Mayıs seçiminden önce baskılanan döviz kuru seçimden sonra serbest bırakılmıştı. Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL kuru şu an 27 seviyesinde. Avro kuru da iki ayda 21,4 seviyesinden 30’a yükseldi.

Britanya merkezli banka HSBC, 2023 sonu için dolar/TL beklentisini 27’den 29’a, 2024 sonu içinse 32’ye çıkarmıştı.

Deutsche Bank da beklentisini değiştirdi. Bloomberg’ün aktardığına göre Deutsche Bank, 2023 sonu için dolar/TL beklentisini 27’den 32’ye yükseltti. Bankanın 2024 sonu tahminiyse 35 oldu.