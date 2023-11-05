Kulis: Seçim 3'üncü tura kalırsa Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilecek

İlk tur sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682 delegenin oyunu aldı. 1366 delegeden 2 kişinin oy kullanmadığı, 18 oyun ise geçersiz sayıldığı açıklandı. Genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı.

Adaylardan birinin seçimi kazanması için 1366 delegeden 683'ünün oyunu alması gerekiyordu.

İkinci tur oylama saat 00.30'da başladı. Saat 02.30'da tamamlanması beklenen oylama öncesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekileceği öne sürüldü.

CHP'den açıklama: Kılıçdaroğlu çekildi haberleri gerçek değil

CHP kurumsal hesabından kurultaydaki iddialarla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"38. Olağan kurultayımız bir demokrasi şöleni olarak devam etmektedir. Genel Başkanlık seçimi, 2. tura kalmıştır. Sosyal medyada “Kemal Kılıçdaroğlu çekildi” şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Seçim süreci devam etmektedir."

Kuşoğlu: İkinci turun sonucuna göre çekilebilir

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilme kararını 2. turun sonucuna göre vereceğini söyledi.

Kuşoğlu'nun açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin 3. tura kalması haline çekileceği şeklinde yorumlandı.

CHP'den ikinci yalanlama

Söz konusu iddiaların ardından CHP'den ikinci bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada "Tekraren ifade ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun çekildiği iddiaları gerçekdışıdır. Kendisi, az önce oy kullanmıştır. Demokrasi şölenimiz sürmektedir. 2. Tur seçimleri devam etmektedir" denildi.

İmamoğlu: Söylenecek çok şey var

Duvar'ın haberine göre, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu çekilme iddialarına ilişkin "Söylenecek çok şey var, sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı.