CHP'de başkanlık seçimi ikinci tura kaldı: Özgür Özel önde

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı. Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı kurultayda, 81 ilden gelen 1367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Öze'in yeterli imzayı toplayarak resmen aday olduğu kurultay için salonun sağ tarafındaki tribünler Özel’i, sol taraftaki tribünler ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler için ayrıldı.

İlhan Cihaner, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cihaner, çirkin bir ortam yaratıldığını söyleyerek, “Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Divan üyeleri netleşti, Divan Başkanı İmamoğlu

İmamoğlu’nun başkanlık yapacağı divanın diğer üyeleri de netleşti. Değişimciler Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz,Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Giresun İl Başkanı Gökhan Senyürek, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir’in; Genel Merkez de Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uzunköprü ilçe Belediye Başkanı Özlem Becan, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç’ın isimlerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu salona giriş yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultayın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasına Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Kılıçdaroğlu, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resmi olarak 38. Olağan Kurultay'ı başlattı.

Kılıçdaroğlu, kürsüde İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu'nun "Divan Başkanı" olarak görev almasını oyladı. İmamoğlu'nun Divan Başkanlığı oy birliği ile onandı.

İmamoğlu: Halkın çağrısına kulak verelim

Divan Başkanlığının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan İmamoğlu, sözlerine Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek başladı.

Kurultayın tarihi bir kurultay olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, halkın çağrısına kulak verilmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu, kurultayın toplumsal muhalefete de yön vereceğine vurgu yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Mayıs 2010’dan beri partimize ve davamıza büyük emek vermiş saygı değer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Cumhuriyetimiz ve partimiz için her kademede görev üstlenmiş ve yitirdiğimiz partililerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Yine partimiz örgütlerinde sorumluluk üstlenen tüm örgüt emekçilerimize saygılarımı sunuyor, onlara sevgimizi ileriyorum.

Bu kurultay tarihi bir kurultay, çünkü bu kurultay sadece CHP'nin değil, Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay herkesi umutlandıracak, toplumsal muhalefete büyük bir güç ve moral verecek.

Halkımıza karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Burada sorumlu davranmak, geleceğe güvenlebakmak gerekir. Kurultayımız biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. Her alanda halkımızla buluşacağız. Göreceksiniz yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. Son beş yılda ortaya koyduğumuz halkçı, adil yerel yönetim başarısını ülkeye yayacağız. Yeter ki biz halkın sesine kulak verelim."

Kılıçdaroğlu: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım

CHP Genel Başkanlığı için yeniden aday olan Kemal Kılıçdaroğlu son kez aday olduğunu açıkladı ve "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamarından öne çıkanlar şöyle:

"Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.

Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hayatın kendisi değişir zaten. İlk değişimi, 2019, en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örneğin ne diyolardı? Bu cehape varya, Sivas'ın ötesine gidemiyordu diyorlardı. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı.

‘Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemez’

Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk. Biz hangi sorun varsa Türkiye coğrafyasında o sorunlara akılcı çözümler üreten tek partiyiz.

Tüzük kurultayında değişim nasıl olur, sadece Türkiye değil tüm dünya görecek! Yüzde 50 cinsiyet kotası getireceğiz. En zayıf halkamız bugüne kadar çözmekte en zorlandığımız kısım ev kadınları... Evlere girmemiz lazım, sorunlarını onlardan dinlememiz lazım. 6-7 ayda 100 bin yeni kadın üyeyi partimize kaydettik. Kadın üye sayımızı artırın. Her yerde her zaman ön seçim olacak. Genel sekreterlik makamını güçlendireceğiz. İç denetim mekanizmasını getireceğiz.

Ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım."

Öymen: CHP sağa kaymıştır

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye CHP Genel Başkan Adayı Örsan Kunter Öymen çıktı. CHP'nin sağa kaydığını söyleyen Öymen, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Öymen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2019 seçimlerini zafer olarak ilan edemeyiz. 39 milletvekilini oyu yüzde 2-3'ü geçmeyen partilere hediye ettik. Böyle bir şey olabilir mi? CHP sağa kaymıştır. Genel Başkan, solu hayırseverlik sanıyor. Sol düzeni değiştirmektir. AKP din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz."

Cihaner'in ardından Örsan Öymen de 'anti-demokratiklik' eleştirisiyle adaylıktan çekildi

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen de benzer bi açıklamayla yarıştan çekildiğini duyurdu.

Öymen şunları söyledi:

"CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların “yarışına” dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı’ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay’da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur."

Kurultayda gergin anlar: Kılıçdaroğlu'nun korumaları milletvekilini tartakladı

Genel başkanı belirleyecek oylama öncesinde karşılıklı suçlamalar içeren konuşmalar nedeniyle kurultayda yer yer gerilim yükseliyor.

Henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş'ı tartakladı.

Özçağdaş'ın ''değişim'' kanadının adayı Özgür Özel'i desteklediği biliniyor.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na: 'CHP’de hançer yok, hançerleyecek kimse yok'

Kılıçdaroğlu'nun bugün kurultayda yaptığı konuşmada ''sırtımızdan hançerlendik'' sözlerine yanıt veren Özel, söz konusu ifadeleri üstüne almadığını dile getirdi. Özel, kendisini ''Kandil tarafından desteklenmekle'' suçlayan ve ''CHP'nin Avrasyacı kanadı'' olarak nitelenen Hasan Cengiz ile Kılıçdaroğlu arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şöyle konuştu:

''Sayın Genel Başkanımızın kullandığı bir ifade onlarca mikrofona, kameraya dönüştü. 'Bir hançerden bahsetti, sizinle mi ilgili' dediler. Hiç üstüme almadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek kimse de yok. Bizim partide kılıç da olmaz. Seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk'e sonra da son genel başkanımız size olmadık laflar söyleyen, bir arkadaşıma sordum dediğiniz kişi Hasan Cengiz çıktı. Bu kişi Sayın Genel Başkanımıza bir kılıç getirmiş. Üstüne de 'Değişimciler için kılıçlar çekildi' diye paylaşmış. Lafım Sayın Genel Başkana olamaz. CHP'de danışman olan, profil fotoğrafında Erdoğan olan, değişimcilere kılıç çekenin alnını karışlarım."

'39 milletvekili verilirken biz yoktuk'

Kılıçdaroğlu'nu kapalı kapılar ardında seçim pazarlığı yapmakla eleştiren Özel, ''Size saygısızlık yapmadım, yapmam. Adalet yürüyüşünde Özel vardı, anons yapıyordu. Ağbaba vardı, kortej açıyordu. Bütün arkadaşlar oradaydı. Çubuk'ta Murat Emir yanıbaşınızdaydı. Saygısızlık için değil ama bu yükü de sırtımıza vurmayın. 39 milletvekili verilirken biz yoktuk, Oğuz Kaan Salıcı vardı yanınızda. Gizli protokol yapılırken biz yoktuk. Danışmanınız vardı'' dedi.

Seçim ikinci tura kaldı

Oylama işlemi saat 21:00’de başladı. Oy verme işlemi saat 23:00 itibariyle tamamlandı. Sayım sonuçlarına göre seçim ikinci tura kaldı.

Sayım sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682 delegenin oyunu aldı.

Adaylardan birinin seçimi kazanması için 1366 delegeden 683'ünün oyunu alması gerekiyordu.