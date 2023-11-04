Cihaner'in ardından Örsan Öymen de 'anti-demokratiklik' eleştirisiyle adaylıktan çekildi

CHP’de yükselen değişim çağrılarının ardından partinin 38. Olağan Kurultay’ı başladı.

Kurultay'da, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski Parti Meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili İlhan Cihaner ve eski milletvekili adayı Ünal Karahasan’da genel başkan adayı olduklarını açıklamıştı.

Cihaner, adaylıktan çekildiğini sabah saatlerinde açıklamış ve "Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum" ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen de benzer bi açıklamayla yarıştan çekildiğini duyurdu.

Öymen şunları söyledi:

"CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların “yarışına” dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı’ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay’da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur."