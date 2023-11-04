İlhan Cihaner CHP genel başkan adaylığından çekildi

CHP’de yükselen değişim çağrılarının ardından partinin 38. Olağan Kurultay’ı başladı.

Kurultay'da, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski Parti Meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili İlhan Cihaner ve eski milletvekili adayı Ünal Karahasan’da genel başkan adayı olduklarını açıklamıştı.

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Kurultay’da delegeler yavaş yavaş toplanmaya ve salon dolmaya başladı.

Bu hareketlilik devam ederken İsmail Saymaz bir son dakika bilgisi aktardı. CHP kurultayına çok az bir süre kala 4 adaydan biri çekildiğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz son bilgiyi şöyle aktardı:

"CHP’de genel başkan adaylığını açıklayan dört isimden biri olan İlhan Cihaner, çekilmeye karar verdi. Eski Erzincan Başsavcısı Cihaner, herhangi bir adaya destek vermeyecek. Cihaner’i destekleyen sol kanattaki delegelerin kararı kurultay sonucuna etki edebilir."

Cihaner: Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum

Cihaner, konuya ilişkin ilk açıklamasında, "Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum" ifadesini kullandı.

Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratıldığını savunan Cihaner, "Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz" dedi.

Cihaner'in "X" sosyal medya platformundan yaptığı açıklama şöyle:

"Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir. Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır. Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. “Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki “diğer adaylara imza desteği verileceği” dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir. BU ANTİ DEMOKRATİK, SİYASETSİZ VE KİŞİLERE İNDİRGENMİŞ YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ! Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz."