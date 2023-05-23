Kulis: 'Özdağ ve Kılıçdaroğlu yedi maddelik mutabakat metni üzerinde anlaştı'

Gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Partisi'nin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda destek konusunda anlaştığını söyledi.

Sözcü TV'de yayımlanan 'Basın Kulübü' isimli programa katılan Saymaz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam görüştüğünü ve yedi maddelik mutabakat metni konusunda anlaştığını belirtti.

Saymaz, Zafer Partisi'nden iki ismin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağını söyledi.

Saymaz'ın akatardığına göre; mutabakat metninde yer alan yedi madde şöyle:

Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek. Terörle etkin mücadele yapılacak. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özdağ, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.