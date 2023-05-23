Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek mutabakat metni üzerinde çalıştık

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile basın toplantısı düzenleyecek olan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık' dedi.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özdağ, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız" dedi.

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Kılıçdaroğlu ve Özdağ yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek