Kulis: Muharrem İnce için CHP'li belediye başkanları devreye girdi

Dağılan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erdoğan derken Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ da Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almıştı. Gözler bir kez daha 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar nedeniyle cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye çevrildi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın habere göre, İnce’nin, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi yönünde karar alması için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün devreye girdi. Ancak önceki gün İnce ile yapılan görüşme “sonuç vermedi.” İnce’nin kendisi hakkındaki iddialar nedeniyle hâlâ “CHP’ye kırgın olduğu” belirtilirken partisini “doğrudan bir adaya yönlendirmeyeceğini söylediği” ileri sürüldü.

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, parti yönetiminin “Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi” ve “seçmenin serbest bırakılması” yönünde ikiye bölündüğü belirtildi. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sonrasında İnce, ikinci tur seçimleri için “tarafsız kalma” tavrını korudu. Partide, “herhangi bir adayın desteklenmemesi” kararının altında “İnce’nin seçmenin kararına saygı duymasının olduğu” kaydedildi.