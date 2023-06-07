Kulis: 'Mehmet Şimşek'i Erdoğan ailesinden bir üye destekledi'

İsmail Küçükkaya bu sabah Halk TV'deki programında bir kulis bilgisi paylaştı. Küçükkaya, Mehmet Şimşek'i bakan olması için Erdoğan ailesinden bir üye desteklediğini iddia etti.

Küçükkaya şöyle konuştu:

"Ben bunu çok etkili bir isme sordum. 'Mehmet Şimşek'in olması için Erdoğan ailesinden bir üye destek verdi' dedi. O kişi, 'Gel bunu babamla açık konuş' demiş. Şimşek de gidip 2,5 saat boyunca anlatmış, tablo budur demiş. Efendim böyle giderse şu olur demiş, onu burada söyleyemem. Bunları yaparsak 1ila 1,5 yıl arasında normalleştiririz demiş. Cumhurbaşkanı düşünmüş, bir daha çağırmış. Ve bu iş olmuş."