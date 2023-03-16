Kulis: Kılıçdaroğlu’nun adaylık lansmanından vazgeçildi

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurusunun nasıl yapılacağı konusu netleşti. Buna göre CHP grubu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 20 Mart’ta toplanacak. Grupta alınacak karar doğrultusunda da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için 21 Mart'ta başvuru yapılacak.

Milliyet’te yer alan kulis haberine göre, İYİP'in grup kararı alarak Kılıçdaroğlu’nu aday gösterebileceği ifade ediliyor. 21 Mart itibarıyla resmen cumhurbaşkanı adayı olacak Kılıçdaroğlu için daha önce planlanan adaylık lansmanından da deprem ve sel felaketi nedeniyle vazgeçildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına resmen aday gösterilmeden önce, daha önce açıkladığı şekilde siyasi partilerden destek talebinde bulunacağı ziyaretlerine de başlayacak.