Kılıçdaroğlu'nun üç partiye yapacağı ziyaretin programı belli oldu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi partilere yapacağı ziyaretler netleşmeye başladı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu yarın saat 11.00’de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ı parti genel merkezinde ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu bu ziyaretin ardından saat 15.00’te BTP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Hüseyin Baş’la görüşecek.
Kılıçdaroğlu hafta sonu HDP’ye gidecek. 18 Mart Cumartesi saat 13.00’te gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu, partinin eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşecek.