AKP kendi yaptırdığı üç anketin sonucunu açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında AKP'nin yaptırdığı son anketlerin sonucunu açıkladı.

"Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz" diyen Şen, "Şu son haftada 3 araştırma bitti AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 kusür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm" iddiasında bulundu.