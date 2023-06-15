Kulis: 'Kılıçdaroğlu örgütleri kendine bağlama fikrinden vazgeçti'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerden sonra örgütleri kendisine bağlamak istediği söyleniyordu. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu’nun dün aldığı bir kararla parti örgütlerini kendisine bağlama fikrinden vazgeçtiğini yazdı. Erkin, Kılıçdaroğlu’nun Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı atama kararı aldığını belirtti.

Aytunç Erkin "Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yapıyor" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“İlk önce sıcak kulis bilgisini verelim: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Haziran'da, seçimlerden sonra istifalarını sunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerine yeni İsimleri atadı. MYK'da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15'e düşüren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi parti örgütlerini kendisine bağladı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile birlikte 5 isim yeni MYK'da da yer alırken, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı liste dışı kaldı. Dün bir karar alan Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağlama fikrinden vazgeçti ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı atama kararı aldı. Kararın bugün açıklanacağını öğrendim. İsim verilmedi ama tanıdık bir yüz olduğu bilgisine ulaştım!”