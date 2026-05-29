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Kulis: Kılıçdaroğlu önce birçok kişiyi ihraç edecek, sonra Parti Meclisi'ni toplayacak

Kılıçdaroğlu’nun parti içinde başlatacağı tasfiye planı yandaş medyaya sızdı. Kılıçdaroğlu'nun "pişmanlık" belirten isimleri affedeceğini söylerken Ali Mahir Başarır’ı bunun dışında tuttuğu, Parti Meclisi’ni toplamadan önce ise kapsamlı bir ihraç dalgası planladığı ileri sürüldü.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 29.05.2026 , 14:05

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AKP kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde bir "arınma" süreci başlatacağını ilan etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritasına ilişkin kulis bilgilerini yandaş medya duyurdu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlık görevine atanması, parti kulislerini hareketlendirdi. 

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği ilk toplantılarda kurultay sürecinde ve sonrasında farklı saflarda yer alan ancak daha sonra "pişmanlık" belirten milletvekillerine kapının açık olduğunu ifade etti.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu "affetme" eğiliminde bir ismi istisna tuttuğu ileri sürüldü. Kulislerden sızan iddialara göre Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Ali Mahir Başarır için "Bir onu affetmem" dedi.

Parti Meclisi'nde Özel ekibi güçlü

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı iddialara göre ise Kemal Kılıçdaroğlu, partinin karar organı olan Parti Meclisi'ni "yüzleşme ve hesaplaşma" gündemiyle toplamayı planlıyor. 

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine, "Ben Parti Meclisi toplantısında bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım. Kamuoyunun önünde söyleyemeyeceğim şeyleri Parti Meclisi’nde bunların yüzüne karşı söyleyeceğim. Kurultayda benim arkamdan çevirdikleri dolapları, daha sonra yaptıklarını yüzlerine karşı söyleyeceğim, bunlarla hesaplaşacağım" dediği iddia edildi.

Öte yandan mevcut Parti Meclisi yapısında Özgür Özel ekibinin daha güçlü olduğu biliniyor.

Selvi'nin aktardığı bir diğer önemli iddiaya göre, Kılıçdaroğlu doğrudan Parti Meclisi'ni toplamak yerine, önceliği partiden ihraçlara vermeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu'nun ancak "partinin arındığına ikna olduğu zaman" Parti Meclisi'ni toplayacağı belirtiliyor.

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