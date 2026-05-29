Özgür Özel: Artık bir yanda ‘seçilmiş CHP’, diğer yanda ‘atanmış CHP’ vardır

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CHP Lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararını ve partisinin genel merkezine polis zoruyla girilmesi sürecine ilişkin BirGün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'e açıklamalar yaptı. Özel, yaşananların basit bir yargı kararı olmadığını ve iktidarın toplumu alternatifsiz bırakmaya çalıştığını söyledi.

‘Milleti seçeneksiz bırakmak için sivil darbeye kalkışıldı’

Sürecin yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç meselesi olarak görülemeyeceğini, asıl meselenin "Erdoğan ile Türkiye arasında" olduğunu söyleyen Özel, iktidarın hamlelerini şu sözlerle değerlendirdi:

“Artık bir daha seçim kazanamayacağını gören iktidar partisi, milleti adaysız, partisiz, seçeneksiz bırakmak istemektedir. Bunun için milletimizin huzurunu ve refahını feda etmekten çekinmeyen bir sivil darbeye kalkışılmıştır ve bu darbe sürdürülmektedir. İlk kez başına mahkeme tarafından bir kayyım atanmış, ilk kez seçilmiş kadroları mahkemece görevden alınmış ve ilk kez Genel Merkezi polis zoruyla tarumar edilmiştir.

Bu mesele, artık milletin istemediği bir iktidar ile 86 milyon arasındadır. Bu mesele, Erdoğan ile Türkiye arasındadır. Artık bir yanda, ‘Seçilmiş CHP’, diğer yanda, ‘Atanmış CHP’ vardır. Erdoğan, CHP’nin başına bir butlan yönetimi atamıştır. Bir yanda, ‘Kazanan CHP’, diğer yanda, ‘Kaybeden CHP’ vardır. Erdoğan 13 yıl boyunca yendiği yönetimi, tekrar karşısında istemektedir. O yüzden karşımızdaki yeni ittifak Mutlak Butlan-Mutlak Sultan ittifakıdır. AK Parti Yargı Kollarının aylardır yaptığı saldırıların nedeni, partimizi AK Parti Butlan Kollarına yönettirmek içindir.”

‘Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa, bu kara düzene payanda olanlardan arınacak’

Özel, şöyle devam etti:

"Müesses Nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, milletimizin, partimizin, delegelerimizin vermediği görevi başka yerde arayanlara bu yürüyüşte yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa, bu kara düzene payanda olanlardan arınacak. ‘Kazanan CHP’, ‘Kaybeden CHP’yi isteyenlerden arınacak. Çünkü artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya Müesses Nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da milletimiz zincirleri kırıp yoluna devam edecek. Mesele budur.”

Parti genel merkezine polis müdahalesinin yaşandığı 24 Mayıs tarihini bir "milat" olarak tanımlayan Özel, yaklaşan sürecin otokratlar ve demokratlar arasında geçeceğini belirterek "Hedef sadece CHP değildir. Tüm demokratik sistemimiz tehlikededir. O yüzden mücadele bir mevzi mücadelesi değil bir cephe mücadelesi olmalıdır. Demokrasiye ve adalete inanan herkesi, sendikaları, meslek örgütlerini, sivil toplumu, kurumları ve tüm siyasi partileri CHP’nin yanında durmaya değil, milletin yanında durmaya, kendi varlıklarına sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi.