Kulis: Kılıçdaroğlu, İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı mı teklif edecek?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye gerçekleştireceği ziyaret tarihi kesinleşmezken, gündeme kimi iddialar geldi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin görüşmesine ilişkin, "Görüşme nisan ayının ilk haftası gerçekleşebilir. CHP lideri ziyaret öncesi birkaç anket görmek istiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı görevini İnce'ye teklif edebileceğine ilişkin bir gündem olduğunu belirten Canova, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına bir şey söylemediği ifade ediliyor. Bir rezerv mi tutuluyor. İnce'nin çocukluk hayalinin Milli Eğitim Bakanı olma olduğu biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İnce'ye mi teklif edileceği konuşuluyor Ankara'da."