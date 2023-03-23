İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 'Kemal Bey benim abimdir, memnuniyetle görüşürüm'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi artık ikinci kez yormamak gerekiyor" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi ve İnce hakkında "Kaybedecek zamanımız yok. Siyasi partileri ziyaret ediyorum. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi artık ikinci kez yormamak gerekiyor. Geçmişe dönük eleştiri üzerinden bugün bir şeyler ortaya koymayı makul bulmuyorum, olabilir. Sayın İnce'nin görüşü budur, haklı tarafları da olabilir. Söylediklerinin tamamı yanlış değildir, eksik, yanlış, kusurumuz olabilir" demişti.

İnce: Kemal Bey benim abimdir, memnuniyetle görüşürüm

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin yanıtını aktardı.

Işık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı 'İlk turda bitirmemiz lazım' çağrısıyla ilgili '100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum' dedi."

'Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez'

Işık'ın paylaşımının ardından gelen sorulara ilişkin açıklamada bulunan İnce, "Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

İnce'nin konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Candan Tolga Işık’a yaptığım açıklama hakkında gelen sorulara toplu cevap vermem gerekirse:

Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim.

Görüyorum ki sözlerim 'sözünden çıkmam' gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Gerçi Candan Bey sağ olsun düzeltti ama ben de buradan tekrar düzeltmiş olayım.

Ayrıca söylememe gerek yok, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah’ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez."