Kulis: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Yerel seçimden sonra aday olabilirsiniz' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Yerel seçimden sonra aday olabilirsiniz. Ben demokratik bir kurultay zemini hazırlayacağım" dediği öne sürüldü.

Halk TV yazarı Fikret Bila, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında seçimlerin ardından yapılan üçüncü görüşmeye dair kulis bilgilerini aktardı.

Bila, “Bu görüşmede bir uzlaşmaya ve sürecin birlikte yürütülmesi kararına varıldığını, İmamoğlu’nun bu konuda bir ‘yol haritası’ belirlemek üzere bir çalışma yapacağını ve çalışma tamamlandıktan sonra yeniden Kılıçdaroğlu’yla bir araya geleceğini söyleyebiliriz” dedi.

'Yerel seçimden sonra aday olabilirsiniz'

Bila, görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yaptığı önerinin çerçevesini özetle şöyle çizdi:

"Belediye başkanlığından ayrılmanız, yerel seçim öncesinde İstanbul’u AK Parti’ye bırakmanız yanlış olur. Seçmenden de tepki görürüz. Siz yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olun. İstanbul’u kazanmamız yerel seçimler için çok önemli. Belediye Meclisi’nde de CHP’nin çoğunluğu sağlaması hareket alanımızı genişletir. Yerel seçimden sonra aday olabilirsiniz. Yerinize de bir CHP’li üye vekâlet eder. Seçimi hep birlikte yönetiriz. Ben demokratik bir kurultay zemini hazırlayacağım."

Bila, İmamoğlu'nun yanıtı için de, "İmamoğlu’nun da Kılıçdaroğlu’nun önerisi doğrultusunda bir yol haritası belirlemek üzere çalışma yapacağı ve çalışma tamamlandıktan sonra kendisine sunacağı yanıtını verdiğini söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.