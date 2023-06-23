Kulis: Kılıçdaroğlu il başkanlarına 'aday gösterilirsem devam ederim' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası önceki gün partisinin il başkanlarıyla ilk defa bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun bu toplantıda, “Gemiyi limana götüreceğim. Ben hiçbir zaman ‘Burayı bırakmam’ demedim. Bugüne kadar da hiçbir zaman ‘Adayım’ demedim. Siz beni aday yaptınız. Ben yine aday olmam ancak aday gösterilirsem devam ederim” dediği aktarıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu’nun tüm eleştirileri dinledikten sonra ittifaka verilen milletvekillerine ilişkin, “Milletvekili listelerini son anda gördüm. Düzeltmeye zaman kalmadı. 600 milletvekili adayının hepsiyle tek tek ilgilenmem mümkün değil. Bu bağlamda görevli ekipler vardı. Hepsi de örgüt tarafından bilinen, tecrübeli isimlerdi. Hatalarımız oldu. Sadullah Ergin’in Çankaya’dan aday gösterilmesi yanlıştı, başka yerden olabilirdi. Ancak seçimin kazanılması için bazı fedakârlıklar gerekiyordu” dediği öğrenildi. Toplantıda “genel başkan değişimine ilişkin bir çıkış yapılmadığı” da aktarıldı.