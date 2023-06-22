CHP'de 81 il başkanından ortak açıklama: 'Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin 81 il başkanı tarafından yapılan açıklamayı Twitter üzerinden paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik itibarsızlaştırma yaklaşımlarının tasvip edilmediğine dikkat çekildi. Açıklamada "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir" ifadelerine yer verildi.

81 il başkanı tarafından yapılan açıklamada ayrıca CHP'de kimsenin eleştiriden muaf olmadığına vurgu yapılarak "İlke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fili olarak başlatmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar söylendi:

“Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söylemlerinden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.

Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştireden muaf değiliz. Yapıcı, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi eleştirilerimizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz.

Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda “Örgüt ne düşünüyor acaba?” Diye soran olmasa da biz biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi’nde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilk ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz."