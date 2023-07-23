Kulis: Kılıçdaroğlu 'Bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan CHP’li belediye başkanlarının toplantısında yaşananlara ilişkin kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre toplantıda "değişim" tartışması nedeniyle gerilim yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var” diye seslendiği Kılıçdaroğlu, “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim” dedi.

Toplantıya katılanlardan edinilen bilgilere göre İmamoğlu "değişim"e dair fikirlerini aktardı.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na “Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var” dedi. İBB başkanı bu nedenle adaylığını dahi gözden geçirebileceğini ima eden sözler de kullandı.

İmamoğlu ayrıca sızdırılan toplantıya ilişkin olarak “İsimler bana geliyor, bu konuda görüşlerimi aktarıyorum. Herkesle de görüşmüyorum. Görüştüğüm isimlere de size söylediklerim dışında bir şey söylemiyorum” dedi.

Gergin anlar

İmamoğlu’nun görüşlerini aktardığı sırada söze giren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Toparlayalım” dedi. İmamoğlu buna karşı “Konuşacağım” diye çıkışarak değişime ve son dönemdeki tartışmalara ilişkin bakışını anlattı.

Kılıçdaroğlu’ysa “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözüne bir başka sözle karşılık verdi ve “Değişim isteyenlerin çoğu MYK’da yer almayan isimler” dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, İmamoğlu'na yüklendi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’ysa İmamoğlu’na yüklendi. Buna karşılık İmamoğlu, “Toplantı kayıtlarını talep edeceğim, hakaret davası açacağım” dedi.

Toplantı sonunda Kılıçdaroğlu “Kurultayı bu yıl yapmak zorundayız” dedi ve ekledi: “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim.”