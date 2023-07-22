İmamoğlu CHP Belediye Başkanları toplantısında konuştu: 'Zoom toplantısı etik dışı değil'

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Merkezi'nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sızdırılan zoom toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu ile ilk kez bu toplantıda bir araya geldi.

Yerel seçimlere ilişkin hazırlıkların ele alındığı toplantıda İmamoğlu da bir konuşma yaptı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre yaklaşık 4 saat süren toplantıda, İmamoğlu da konuştu. CHP'den bazı önemli isimlerle, kendi yönetiminde yapılan online zoom toplantısıyla gündeme gelen İmamoğlu'nun, söz konusu toplantıyla ilgili de konuştuğu öğrenildi.

Konuşmasında, toplantı gündemini kendisinin açtığı öğrenilen İmamoğlu'nun, "etik dışı" yorumlarına katılmayarak, “Bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez” dediği belirtildi.

Öte yandan, toplantıya CHP’li tüm il, ilçe ve belde belediye başkanları katılırken, 36 belediye başkanı mazeret bildirerek katılmamıştı.