Kulis: 'Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor'

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği ile ilgili edindiği kulis bilgisini paylaştı.

Portakal, SZCTV'de sunduğu haber programında, 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı hakkında konuştu.

Portakal, şu ifadeleri kullandı:

“CHP yoluna aynen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu bilgiyi de size vereyim. Şimdiden perşembe günü neler yaşanacağını öğrenin. Ben de öğrendim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor.”