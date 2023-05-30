Kulis: 'Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor'

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğine ilişkin gündeme dair 'Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor' dedi.

Haber Merkezi

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği ile ilgili edindiği kulis bilgisini paylaştı.

Portakal, SZCTV'de sunduğu haber programında, 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı hakkında konuştu.

Portakal, şu ifadeleri kullandı:

“CHP yoluna aynen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu bilgiyi de size vereyim. Şimdiden perşembe günü neler yaşanacağını öğrenin. Ben de öğrendim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor.”

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