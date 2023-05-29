Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: 'Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanmasının ardından gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

SZC TV'de sunduğu ana haber bülteninde konuşan Portakal, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Bakınız seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor artık. Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor" dedi.

Portakal'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

'Sizin torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor'

"Önce Kılıçdaroğlu, ardından da Meral Akşener konuştu. İkisinin de istifa etmeye niyeti yok. Türkiye'deki demokrasi maalesef bu. Kemal Bey hak etmedi mi? Evet, hak edilmiş bir mağlubiyet veya helaliyle kaybedilmiş bir seçim. Kemal Bey, bir yurttaş olarak ben hiçbir partiden değilim, kerhen de sizlere oy veriyorum onu da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için verdim çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Ve siz yerel seçimdi o seçimdi, bu seçimdi diyerek ertelememeniz gerekiyor ve bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bakınız seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor artık. Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınıza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor.

'Son haftadaki savruluşunuz bile aslında çaresizliğin göstergesi'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin silkinmesi gerekiyor, yönünü bulması gerekiyor. Milliyetçi bir CHP'den mi bahsediyoruz, solcu bir CHP'den mi bahsediyoruz, muhafazakar bir CHP'den mi bahseiyoruz veya nasıl bir CHP'den bahsediyoruz? Kimliği nedir CHP'nin onu bile bilmiyoruz. Son haftadaki savruluşunuz bile aslında bir çaresizliğin göstergesi. Bakın kibarlığınıza, sakinliğinize hiç bir şey demiyorum. Keşke değişim olabilseydi ama değişim olamadı. O zaman siz değişin, o zaman siz değiştirin, o zaman bu koltuğu siz bırakın."