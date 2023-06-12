Kulis: Kavcıoğlu, Şimşek ve Erkan'a gözetmenlik yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesini şart olarak öne sürdüğü ancak eski başkan Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı'na getirilmesinden rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. Kavcıoğlu'nun atanmasının ise, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın girişimlerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haberdar etmesi açısından önemli olduğu dile getirildi.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Erdoğan'ın ekonomi yönetimini Şimşek ve Erkan'a teslim etmek istemediği için Kavcıoğlu'nu bir tür gözlemci olarak BDDK başkanlığına getirdiğini ifade etti.

Aktaş'ın "Şimşek-Erkan-Kavcıoğlu; bir Anadolu âdeti!" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Mehmet Şimşek de, Gaye Erkan da Saray için kontrol altında tutulmaları ve her istenileni ikiletmeden yapmaları zor isimlerdir.

Ve bu yüzden bu iki ismin planlarını, ne yapmak istediklerini bilebilmek önem taşımaktadır. İşte bunu yapacak olan da Şahap Kavcıoğlu’dur.

Her ne kadar Şimşek ve Erkan’ın tasarruflarından Kavcıoğlu’nun tüm detaylarıyla haberdar olması ve istese de bu tasarrufları engellemesi pek mümkün görünmüyorsa da Kavcıoğlu’nun atılacak adımları 'ilgili makamlarla' paylaşması pekala mümkün. Ancak bu BDDK'nın tek başına önemli ve işlevsel bir kurum olduğu gerçeğiyle tabii ki çelişmez.

Hem unutulmasın henüz Merkez Bankası’nda başkan dışındaki kilit isimlerde değişiklik olmadı. Bu isimlerde değişiklik olacak mı, olabilecek mi, bunu da henüz bilmiyoruz.

Merkez Bankası’nda başkan yardımcılıklarında değişiklik olmadan ve Para Politikası Kurulu bu şekilde yenilenmeden Gaye Erkan’ın da işi hiç kolay değil.

(...)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, faiz konusundaki son sözü söylemeyi tümüyle başka bir isme ya da isimlere bırakmasını beklemek Erdoğan'ı tanımamak demektir.

Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan da faizle ilgili olarak ekonominin gerekliliği ne ise onu yapsınlar diye değil, dış kaynak bulmaya aracı olsunlar diye o görevlere getirilmişler ve görünürde çok bağımsız bırakılmışlardır. Faiz konusunda elbette bir adım atılacaktır ama bu adımın Erdoğan’ın bilgisi dışında ve ona rağmen atılacağını herhalde düşünmemek gerekir.

Döviz konusundaki çaresizlik ve uçuruma doğru gidiş, Erdoğan’ı da faiz artırımına sıcak bakmaya zorlayacaktır, o kadar.''