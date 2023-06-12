Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 5.673,76 puandan başladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının; ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını ifade etti. Cuma günü BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 artışla günü 5.626,49 puanla kapamıştı.

Fed faizi sabit tutabilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini söyledi. (AA)