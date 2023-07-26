Kulis: Kaftancıoğlu 'İstanbul İl Kongresi’nden sonra ben yokum' demiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında CHP kurultayıyla ilgili kulis bilgilerini aktardı. "Ekrem İmamoğlu’na karşı olan bir grup, Kılıçdaroğlu çekilse dahi CHP Genel Başkanlığı’nı İmamoğlu’na bırakmamakta kararlı" diyen Selvi, "CHP İstanbul İl Başkanlığı için en güçlü aday olarak Gürsel Tekin ismi önplana çıkmaya başladı" ifadesini kullandı.

Selvi'nin yazısının bir bölümü şöyle:

"Önceki gün Kılıçdaroğlu olmazsa Canan Kaftancıoğlu olur diye bir kulisi dolaşıma soktular. Canan Kaftancıoğlu olamaz. Çünkü 4 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş siyasi yasağı var. Siyasi yasaklara karşı olmama rağmen gerçek bu.

İkincisi, Canan Kaftancıoğlu Kurban Bayramı’nda CHP’nin önde gelen isimleriyle vedalaşmış. 'İstanbul İl Kongresi’nden sonra ben yokum' demiş. Kaftancıoğlu başarılı bir il başkanıydı. CHP’nin geleceğinde yer almaya devam eder. CHP İstanbul İl Başkanlığı için en güçlü aday olarak Gürsel Tekin ismi önplana çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu da desteklerse neden olmasın?"