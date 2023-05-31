Kulis: İYİP'ten kurultay öncesi parti içi muhalif harekete karşı 'önlem'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, dün Başkanlık Divanı’nı topladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçları değerlendirildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, İYİP'te seçim sonuçlarının tartışması sürüyor. Disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener’e istifa çağrısı yaparken iddiaya göre Akşener’e muhalif ekip kurultayda yeni bir aday çıkaracak.

Akşener toplantıda divan üyelerinin görüşlerini dinlerken, seçim sürecinde Altılı Masa partilerinin yaptığı yanlışlara dikkat çekildi.

Toplantıda 24 ve 25 Haziran’da gerçekleştirilecek kurultay süreci de ele alındı. Kurultay öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak bir sonuca ulaşmasının mümkün gözükmediği görüşü dile getirildi.

Toplantıda yine de muhalif hareketlerin yakından izlenerek iplerin sıkı tutulması konusunda görüş birliği sağlandı.