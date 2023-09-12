Kulis: İYİP'te belediye başkanı adaylığı için hangi isimler konuşuluyor?

İYİP'in Ankara Belediye Başkanlığı için Adnan Beker, Kürşad Zorlu ve Koray Aydın'ın, İstanbul içinse Buğra Kavuncu ve Bilge Yılmaz isimlerinin konuşulduğunu iddia edildi.

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da İYİP'ten belediye başkan adayı gösterileceği öne sürüldü.

tv100'de "Taksim Meydanı" isimli programa konuk olan gazeteci Barış Yarkadaş, yerel seçimde İYİP'in belediye başkan adaylarıyla ilgili kulis bilgisi paylaştı.

Yarkadaş'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

'İmamoğlu Akşener'den randevu isteyecek'

Önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’den bir randevu isteyeceği ve İstanbul’a ilişkin bir sunum yapmak istediği bilgisine ulaştım.

Ankara için Adnan Beker, Zorlu ve Koray Aydın'ın ismi geçiyor.

Ankara için Adnan Beker’in ismi geçiyor. Adnan Beker’in önümüzdeki günlerde bir ofis tutmak ve çalışmalarına başlamak istediği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Adnan Beker, Kürşat Zorlu ve Koray Aydın’ın isimleri geçiyor. Koray Aydın’ın da bazı çevrelerce aday yapılmak istendiği biliniyor.

'İstanbul için Kavuncu ve Yılmaz konuşuluyor'

İstanbul’da iki isim konuşuluyor bunlardan biri Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ki Ekrem İmamoğlu’yla ilişkileri abi-kardeş ilişkisi gibidir. Bir diğeri de İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara göre bir dönem ittifak politikaları dolayısıyla Meral Akşener’i eleştiren Ekonomist Bilge Yılmaz.

'Hatay için Gökhan Zan gündemde'

Antalya’da iki adayın ismi konuşuluyor bunlardan birincisi MHP’nin eski milletvekili ama sonra İYİ Partili olan Nesrin Ünal ikincisi de Eski Genel Sekreter Uğur Poyraz konuşuluyor. Hatay için yine kamuoyunun yakından tanıdığı Gökhan Zan üzerinde duruluyor. Bir diğeri ise Şefik Çirkin.

'Bolu'da Tanju Özcan konuşuluyor'

Bolu’da Tanju Özcan’ın ismi konuşuluyor İYİ Parti için. Tanju Özcan da geçen gün katıldığı bir televizyon programında ‘İYİ Parti’nin fikirlerine uzak değilim’ demişti. Konya’da Ünal Karaman, İzmir’de Ümit Özlale, Mersin’de Burhanettin Kocamaz, Eskişehir’de ise iki isim var. Biri Nebi Hatipoğlu diğeri Melih Aydın.