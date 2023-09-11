CHP'den İYİP'e: 'Yerel seçimler tek tur, yüzde 25'le alınabilir'

İYİP'in yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararı hakkında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Belediye seçimlerinde bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi yüzde 25’le seçimlerin alındığını da unutmamak gerekir" dedi.

Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Tanrıkulu' açıklaması: 'Gerekli açıklamaları yaptık'

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TSK ile ilgili sözlerine ilişkin parti yönetimince herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Öztrak, daha önce yaptığı “Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" açıklamasını hatırlatarak “Bu konuda gerekli açıklamaları yaptık, bu çerçevede devam edecektir” cevabını verdi.

'Genel Başkan bir ile gittiğinde o ildeki tüm parti yetkilileri haberdar olur'

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da katıldığı üç programa katılmamasına ilişkin “Genel Başkanımız bir ile gittiğinde o ildeki tüm parti yetkilileri programdan haberdar olur, il başkanımız da bunun koordinasyonunu sağlar. Ekrem bey de bizim belediye başkanımızdır” ifadelerini kullandı.

'Bize de yolu açık olsun demek düşer'

İYİP'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğine dair açıklaması hatırlatılan ve “Yeni bir yol açılabilir mi?” sorusu yöneltilen Öztrak, şöyle konuştu:

“Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Bu süreçle ilgili şehirlerde yapılacak iş birliklerine kapalı olmadığımızı da söyledim. Ama bizim dışımızdaki bir parti ‘kendi adaylarımı göstereceğim’ derse bize de yolu açık olsun demek düşer. Bu arada belediye seçimleri tek turlu seçimler. Dolayısıyla belediye seçimlerinde bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi yüzde 25’le seçimlerin alındığını da unutmamak gerekir.”

Erdoğan-Sisi görüşmesi: 'Tükürdüğünü yalayarak ülke yönetilmiyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'yle görüştüğünü hatırlatan Öztrak, “Erdoğan’ın dün darbeci, katil dedikleriyle bugün el sıkışmasına havuz medyası diplomatik başarı başlıkları atsa da tükürdüğünü yalayarak ülke yönetilmiyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, milletimiz büyük bir millettir. Ekonomimiz uluslararası kurumların kapısında hazır ola geçmeden de doğru politikalarla hızla ayağa kalkabilir” dedi.

'Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz'

CHP’nin yaklaşan kongresi etrafında devam eden tartışmalara ilişkin Öztrak, “Cumhuriyet Halk Partisi halkın egemenliğini temel ilke olarak benimsemiştir. Bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak görmüştür. Biz etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaların mücadelemizi güçlendireceği kanaatindeyiz. Yenilenme sürecimiz hızla devam ediyor. İlçe ve il kongrelerimiz hızla tamamlanıyor. Bunların tamamlanmasının ardından kurultayımızla bu süreci taçlandıracağız. Bu yenilenme sürecini tüzüğümüzden programımıza kadar partimizin işleyişiyle ilgili dokümanları da yenileyerek destekliyoruz. Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz” ifadelerini kullandı.