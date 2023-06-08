Kulis: İYİP yerel seçimlerde ittifak yapmak için bazı büyükşehirleri isteyecek

2019 yerel seçimlerine CHP ile birlikte giren İYİP'in, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde ittifakın devamı için bazı büyükşehir belediyelerini isteyebileceği konuşuyor.

Diken'den Altan Sancar'ın kulis haberine göre, İYİP içinde merkeze daha yakın duran isimler ittifakın yalnızca CHP’yle devam ettirilmesini "şartlı" olarak tercih ediyor.

CHP ile pazarlık edilmesi fikrini savunan bazı isimlerin talepleri arasında, yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi halinde aralarında Antalya’nın da olduğu bazı büyükşehir belediyelerinin İYİP'e bırakılması da yer alıyor.