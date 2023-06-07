İYİP'te kriz: 'Yeni bir kadro ve genel başkan adayı' vurgusu

İYİP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve partinin Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, 'Ortak Akıl Platformu' adıyla parti içindeki muhaliflerin kurduğu yeni yapıyı ve taleplerini duyurdu.

Baykal'ın paylaştığı açıklamada, "Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz" denildi.