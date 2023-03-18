Kulis: İttifak içinde ittifak formülü 'logo'ya takıldı

Millet İttifakı bünyesinde yer alan Saadet Partisi’nin(SP) gündeme getirdiği 'ittifak içinde ittifak' modeline ilişkin değerlendirmeler sürüyor. SP, DEVA ve Gelecek partileri arasında 30-40 ilde seçime ortak liste ile girilmesi formülünün ele alındığı görüşmelerde, çatı partinin kim olacağı yani hangi partinin logosu altında seçime girileceği konusunda henüz bir mutabakata varılamadığı belirtildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, ittifak içinde ittifak formülü, 'logo'ya takıldı.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Saadet Partisi bazı kentlerde CHP ve İYİP ile farklı işbirlikleri yapılabileceğini, ancak kalan illerde üç partinin SP çatısı altında tek liste olarak seçime girmesini önerdi. DEVA kanadı ise 41 ilde kendi listelerinden seçime gireceklerini önceden kamuoyuna deklare ettiklerini anımsatarak, kalan iller için tek liste formülünün uygulanabileceğini, ancak bunun DEVA çatısı altında olmasından memnuniyet duyacağını ifade etti.

'Tek bir parti çatısı altında olmakta fayda var'

İddiaya göre, "Biz bütün illerde tek logo olursa bir sinerji oluşur diyoruz. Bazı yerlerde CHP ve İyi Parti’yle farklı işbirlikleri olur. Biz üç parti olarak hangi ilde giriyorsak hep beraber tek girelim istiyoruz" diyen SP’li kurmaylar, "Üç partinin oluşturacağı güç birliğinin yeni seçmen kazanmasını arzu ediyoruz. Yani tek bir partinin çatısı altında olmakta fayda var. Böylece AK Parti’den de merkez sağdan da kararsız seçmenden de oy gelir" görüşünde.

Müzakerelerin devam ettiği, kurmaylar arasında temas olduğu öğrenilirken, konunun pazartesi ya da salı günü netleşeceği ifade ediliyor. Kurmaylar, ihtiyaç duyulması halinde SP, DEVA ve Gelecek liderleri arasında bir görüşme daha yapılabileceğini belirtti.