Kulis: İki bakan vekil listesinde yer almak istemediğini bildirdi

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiklerini yazdı.

Işık, sosyal medya hesabı Twitter'dan AKP kulislerindeki bir bilgiyi paylaştı.

Mehmet Nuri Ersoy ve Fahrettin Koca'nın milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiğini aktaran Işık, şunları söyledi:

"Son dakikaya kadar her şey değişebilir ama şu an için planlanan: Bakan Varank Bursa'dan, Bakan Soylu İstanbul 2'nci bölgeden, Gen Bşk Vekili N. Kurtulmuş ve Bakan Mehmet Muş 3'üncü bölgeden aday oluyor."