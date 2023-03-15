Kulis: HÜDA PAR ittifak görüşmelerinde 8 ilde vekillik istedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR'ın AKP ile sürdürdüğü 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik ittifak görüşmelerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 8 ilde, seçilebilecek sıradan kendi milletvekili adaylarının gösterilmesini talep ettiği iddia edildi.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, HÜDA PAR, Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için AKP ile yapılan görüşmelerde, "güçlü olduğu" Batman ile blok oy potansiyeli bulunan 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti.

'Talep sonraki görüşmede artırıldı'

İlk görüşmede dile getirilen bu talebin, daha sonraki görüşmede bir miktar artırıldığı da öne sürüldü. Bu çerçevede gözler, Yapıcıoğlu’nun cumartesi günü yapılabileceğini ifade ettiği görüşmeye çevrildi.

İki parti arasında hafta sonu yeni bir görüşme gerçekleşmesi beklenirken HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "En fazla vekille parlamentoda yer almaya çalışacağız. Eğer rengimizi, fikrimizi veya parti programımızı değiştirecek kararlar istenirse hiçbir ittifakta yer almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.