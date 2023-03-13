AKP'nin HÜDA PAR ziyareti sonrası açıklama: 'Görüşmeler devam edecek'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz HÜDA PAR Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş ve Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

HÜDA PAR geçtiğimiz günlerde 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı adayını destekleyeceklerini ilan etmişti.

Görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş ve Zekeriya Yapıcıoğlu açıklama yaptı. Yapıcıoğlu HÜDA PAR'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini ancak parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda henüz ayrıntılarda anlaşılmadığını ifade etti. Kurtulmuş da görüşmelerin önümüzdeki günlerde belli bir noktaya gelmesinin ardından kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Kurtulmuş: Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacak

Kurtulmuş "Bu öncelikle bir iade-i ziyarettir. Geçtiğimiz günlerde HÜDA PAR'ın resmi açıklamasıyla önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına destek verecek olmalarını alenen açıklamaları dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Biz bu süreci bir pazarlık, bir koalisyon görüşmesi, birtakım milletvekili pazarlıklarından daha ziyade ilkeler etrafında bütünleşme, fikirlerimizi mümkün olduğunca ortaklaştırma olarak görüyoruz. Hiç şüphesiz ittifak içinde olan ve bından sonra olacak olan partilerin her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, her birisinin parti programı ve siyasi fikirleri vardır. Ama hepimizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir" dedi.

"Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Erdoğan'ı yeniden seçmek ve onunla birlikte olan partileri Parlamento'ya taşıyabilmektir" diyen Kurtulmuş bu çerçevede görüşmeleri devam ettirdiklerini belirterek "Önümüzdeki günlerde bu belli bir noktaya gelecek, netleştiğinde de kamuoyu ile paylaşılacak" diye konuştu.

Yapıcıoğlu: Açıklamanın gecikmesi gizli saklı pazarlık olarak algılanmasın

Yapıcıoğlu ise iki gün önce yaptığı basın toplantısında 14 Mayıs'taki seçimde Erdoğan'a destek vereceklerini ilan ettiklerini hatırlatarak "Sayın cumhurbaşkanımızla Ocak ayında yaptığımız görüşmelerden sonra Cumhur İttifakı içerisinde yer alma konusunda bir teklif aldık. O zamandan beri görüşmelerimiz devam ediyordu. Fakat deprem dolayısıyla bu görüşmeler hız kesti. Görüşmeler yeniden devam etti. Parlamento seçimlerine de birlikte girme konusunda prensip olarak bir problem yok. Fakat detaylarda henüz bir netleşme yok. İnşallah netleşince paylaşırız. Bu açıklamanın gecikmesi gizli saklı pazarlıklar olarak algılanmasın."