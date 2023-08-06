Kulis: HDP yarın kongre tarihini açıklayacak

HDP Parti Meclisi (PM) yarın eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında bir araya geliyor.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yarın HDP kongre tarihi açıklanacak. HDP'nin yeni eş genel başkanlarının bu kongrede belirlenmesi bekleniyor. HDP kongrede yetkilerini Yeşil Sol Parti'ye devredecek. Yeşil Sol Parti'nin yeni dönem eş sözcüleri ise Yeşil Sol'un kendi kongresinde belirlenecek.

Artı Gerçek'e konuşan üst düzey bir yetkili yarın gerçekleşecek HDP PM toplantısında, olağanüstü kongre tarihini belirlemek üzere bir araya geleceklerini ve alınan kararın kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.