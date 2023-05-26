Kulis: 'Erdoğan'ın ailesi seçimlerden sonra her şeyin tek belirleyicisi olacak'

Gazete Pencere yazarı gazeteci Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında önemli bir kulis paylaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artık parti kurmaylarıyla değil ailesiyle karar aldığını belirterek, ailenin seçimlerden sonra her şeyin içinde olacağını ve tek belirleyici olacağını yazdı. Babacan, "Hatta damatların belirleyeceği bakanlıklar, Bilal Erdoğan’ın etkisinin olacağı alanlar tek tek konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.

Babacan'ın "Yeni dönemde aile faktörü" başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bu yazıya, AKP’de ikinci tur için yapılan analizlerle başlayıp, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son döneminde daha net hissettiğimiz aile faktörüyle devam etmek istiyorum. Çünkü aile, bu seçimlerden sonra her şeyin içinde ve tek belirleyicisi olacak.

AKP’de ikinci tur planı kadar konuşulan diğer konu, seçimin kazanılması durumundaki kabine ve diğer tüm atamalar. Partide, genel merkez yönetimi, bakan ve bakan yardımcılıkları konusunda kulis başlamış durumda. Ayrıca, seçimlerde verilen tüm vaatlere rağmen seçilmesi durumunda Tayyip Erdoğan’ın yönetim anlayışının ve tarzının değişmeyeceğini söyleyenlerin sayısı az değil.

Yani yeni bir anlayış, toplumu kucaklayan bir söylem filan beklemeyin. Kendisiyle yakın çalışanlar bile bundan umudu kesmiş durumda. Ve bir kez daha söyleyelim, bakan ve bakan yardımcısı olacak isimlerde son karar verici aile olacak. Hatta damatların belirleyeceği bakanlıklar, Bilal Erdoğan’ın etkisinin olacağı alanlar tek tek konuşuluyor.

Yani parsel parsel devlet paylaşımı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üstünde ailesinin, özellikle Emine Erdoğan’ın etkisi hiçbir zaman yadsınmadı. Ancak son dönemlerde özellikle sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte ailenin rolü çok fazlalaştı. Sadece eşlik etmek ve yardım etmek değil, bizzat karar mekanizmalarına dahil olma noktasında artık Erdoğan parti kurmaylarıyla değil ailesiyle karar alıyor. Bu tüm atamalar için geçerli. Bunlara ilişkin ayrıntıları da seçimden sonra paylaşacağım…"