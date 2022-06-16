Kulis | CHP İstanbul İl Başkanlığı için üç isim öne çıktı

CHP, dört yıl 11 aylık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Yargıtay başsavcılığının parti üyeliğini düşürdüğü İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘fiili’ olarak başkanlık görevini sürdürmesi kararı almıştı.

Diğer yandan CHP, Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesine karşı hukuki itiraz yollarını kullanmaya hazırlanırken, resmi işlemlerde imza yetkisini kullanacak olan il başkanı ataması da yapacak. CHP kulislerinde, bu görev için il başkanvekili Hale Özcömert Coşkun’un adı ön plana çıktı.

Kaftancıoğlu’nun, kadın ve yakın çalışma arkadaşı olması nedeniyle Coşkun’dan yana tercih koyabileceği belirtiliyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre kulislerde konuşulan diğer isimler ise Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer.

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki seçimlerin kritik önemde olması nedeniyle, Kaftancıoğlu gibi sahada aktif çalışacak, deneyimli bir ismi de tercih edebileceği konuşuluyor.