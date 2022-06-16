Saray'da konuşulanları yazdı: 'Olay yaratacak iddialar'

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Saray'da konuşulan başlıklara dair ilginç iddialarda bulundu.

Uğuroğlu, "Erdoğan'ın 3. kez adaylığı deneyeceği ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasaya aykırı bularak reddedeceği saray ve AKP kulislerinde yoğun şekilde konuşuluyor" derken, "Hulusi Akar ve Hakan Fidan tarafından oluşturulan bir cephe var ki kapalı kapılar ardında Süleyman Soylu karşıtı siyaset yürütüyorlar…" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Saray kulislerinden aldığım bilgiye göre gerekçe şöyle;

- Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Anlatayım:

Erdoğan'ın 3. kez adaylığı deneyeceği ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasaya aykırı bularak reddedeceği saray ve AKP kulislerinde yoğun şekilde konuşuluyor.

- Peki Erdoğan kimi aday gösterecek?

İşte siyasi kulislerdeki ana çekişme bu.

- İddia o ki;

Hulusi Akar ve Hakan Fidan tarafından oluşturulan bir cephe var ki kapalı kapılar ardında Süleyman Soylu karşıtı siyaset yürütüyorlar…

Çok derin ilişkiler kuruluyor, çok önemli kulis faaliyetleri yapılıyor…

Soylu'yu hedef yapacak iddiaların başında Suriyeli sığınmacılar var.

Kulislerdeki bazı iddialar şunlar:

- Suriyeli sığınmacılara Türk vatandaşlığı neye göre veriliyor?

- 400 bin dolar verip vatandaşlığı resmî olarak alanlar biliniyor.

- Ümit Özdağ'ın iddiası o ki, "Suriyeli sığınmacılar da gayriresmî rant karşılığı Türk vatandaşlığına alınıyor…"

- İşte tam da bu noktada sarayda ve AKP kulislerinde oklar Süleyman Soylu'ya yöneltiliyor.

Bu iddiaları kendisine karşı, "Kumpas" olarak algılayan ve iddiaların kaynağının da Özdağ olduğunu düşünen Süleyman Soylu ki hakaretlerini bir kenara bırakarak yazayım şunları söylemişti;

- "Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir…"

İstihbarat deyince akla hangi isim gelir? Arif'e tarif gerekmez…

İşte iddia odur ki Soylu'nun bu çıkışının ardında aslına Erdoğan'ın yerine kim aday olacak mücadelesi, çekişmesi ve kavgası vardır.

- Tabii ki Soylu'nun da istihbarat ağı vardır, siyasi hedefleri de vardır.

- MHP ve lideri Devlet Bahçeli'nin desteği de Soylu'nun arkasındadır.

Saraydaki kaynağım bunları anlattıktan sonra dedi ki,

- Kendisine yönelik kumpaslar karşısında nokta atış ile "farkındayım" mesajı verdi.

Gelelim bazı atama kulislerine;

Saraya yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre;

1. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevden affediliyor,

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı oluyor.

2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevden affediliyor,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oluyor."