Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na getirilen siyaset yasağı kapsamında siyasi parti üyeliği düşürüldü.

Ne olmuştu?

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamış, 2 davayı ise düşürmüştü.

Kaftancıoğlu yaptığı ilk açıklamada "Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…" diye konuşmuştu.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.