Kulis: CHP Genel Başkanlığı seçiminde kim Kılıçdaroğlu'nu, kim İmamoğlu'nu destekleyecek?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın üstünlük sağlaması ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından CHP kurultay sürecini başlatmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa aday olup olmayacağı tartışılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise aday olabileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olması halinde, parti içinde kimin hangi adayı destekleyeceğine dair edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

'Adana, Ankara ve Mersin'in İmamoğlu'na yakın olduğu söyleniyor'

Portakal söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

"İmamoğlu yola çıktı, diğer büyükşehir belediyeleri ne yapacak?" diyen Portakal, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mesela Adana, Mersin'in İmamoğlu'na yakın olduğu söyleniyor. İzmir rüzgara göre hareket eder diyorlar. Mansur Yavaş'ın İmamoğlu ile yol yürüyebileceği söyleniyor. Bunlar bana söylenenler, katılırlar katılmazlar, sadece iletiyorum, biz de bir iki konuşma yaptığımız için. Eskişehir'in Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alacağı söyleniyor. Aydın ve Muğla'nın ortada olduğu söyleniyor.

Özgür Özel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Tekin Bingöl, Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'na destek vereceği; Gökhan Zeybek, Engin Altay, Ali Öztunç, Gürsel Erol'un İmamoğlu'ndan yana tavır alabileceği de söylenmekte."

'Olağanüstü bir kurultay da olabilir'

Bir de olağan kurultaya kadar bu iş gitmez diyenler var. Yani olağanüstü bir kurultay da olabilir. 1277 delegesi varmış CHP'nin. 177'si doğal delege diyorlar, bunlar genel başkan, MYK, disiplin kurulu, parti meclisi, milletvekili. 1100 kişi de il ve ilçelerden seçilen delegeler. Yarından bir fazlasını aldıktan sonra zaten olağanüstü kurultaya gidebiliyorsunuz."