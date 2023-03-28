Kulis: Bazı CHP'liler İnce hakkında uyarıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP’li bazı isimlerin temasta bulunduğu ancak anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Diken'in haberine göre; Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilindeki görüşmelerde, hedefin İnce’nin ne düşündüğünü öğrenmek ve CHP’ye yönelik beklentilerini anlamak olduğu aktarıldı.

Konuya ilişkin konuşan CHP kaynakları; söz konusu görüşmelerde İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin gündeme dahi gelmediğini, İnce’nin sık sık 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden eski partisine eleştirilerini sıraladığını söyledi. İnce'nin 2018’deki seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında parti teşkilatlarından yeterli desteği görmediğini düşündüğü aktarılırken, CHP yönetimini ise kendisi ve ekibini partiden tasfiye etmekle suçladığı belirtildi.

Bazı CHP'liler İnce hakkında uyarıldı

CHP’de İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilmesine dair bir beklenti kalmadığı aktarıldı. İnce’nin adaylık konusunda ısrarcı olduğu ve ‘ikna edilemez’ bulunduğu belirtildi. İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesininse nezaket ziyareti kapsamında kalmasının beklendiği ifade edildi.

Bazı CHP’lilerin ise İnce hakkında uyarıldığı öğrenildi. Özellikle parti kimliği taşıyan, sözleri CHP adına söylenmiş sayılacak isimlere "İnce hakkında asla kötü söz etmeyin" dendiği belirtildi. İnce'nin adaylıktan çekilmesine yönelik ihtimal görmeyen CHP’nin, ‘kırmadan ve dökmeden’ İnce’nin mevcut ve olası seçmenlerini ikna etmeye yöneleceği aktarıldı.