Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi yarın

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bir diğer cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle görüşecek.

CHP kaynakları görüşmenin yarın 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yapılacağını doğruladı.

CHP'de çok sayıda isim, İnce'ye adaylıktan çekilme çağrısı yapmıştı.

İnce'den müzakereye açık kapı

Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine "oyları bölme" eleştirilerinin hedefi olan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmede "müzakereye açık" olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım."