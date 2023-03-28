Kılıçdaroğlu: Mal varlığımı bütün Türkiye'ye göstereceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’daki Millet Buluşması’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Adaleti hayatımızın her alanında gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’nin sorunları çok büyük. Tarımın sorunları çok büyük. Konya’dan küçük Hollanda 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyorsa, hepimiz şapkamızı önümüze koyup düşünmek zorundayız. Neden bu durumdayız. Türkiye artık dünya ile yarışmak zorundadır. Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır.

Attığınız bir tweet dolayısıyla anneniz ve babanız asla kuşku duymayacak. Çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. Güneşli günleri hep beraber göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz hiç merak etmeyin. Gençler endişe etmeyin, dünyanın neresine gitmişse bir gencimiz güler yüzle ülkesine dönecek. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğiz. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız veya anneniz kuşku duymayacak çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. Güvenlik görevlisi sabahın 5'inde, 6'sında kapınıza dayanmayacak bilecek ki bu ülkede artık özgürlük var.

18 milyon 700 bin dekar tarım arazisi var sadece Konya'da. 7,5 milyon tarım alanı sistemin dışına çıktı. Sulamada yeteri kadar olmadı. Meşhur bir baraj, GOP var. Konya Ovası'na 20 yıldır su gelmiyor doğru dürüst. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim.

'Düzeni ben değil, düzeni siz değiştireceksiniz'

Düzeni ben değil, düzeni siz değiştireceksiniz. İktidara ben değil, siz getireceksiniz. Bu ülkede 5,5 milyon genç ilk kez oy kullanacak ve gençler dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakacaklar. 'Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik' diyeceksiniz.

Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınlar, onların SGK primlerini devlet ödeyecek. Bütün çiftçi kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin bankalara, kooperatiflere olan kredilerinizin faizlerini sileceğiz. Siz üreteceksiniz, siz kazanacaksınız. Dışarıdan buğday, arpa, fasulye, canlı hayvan, et, mercimek tamamını bitireceğiz. Herkes üretecek, kazanacak.

Her çocuk okulda sağlıklı bir şekilde beslenecek. Hiçbir aileye yük olmayacaklar, zengin fakir ayrımı olmayacak, herkes aynı çantadan beslenecek. İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek!

Mülakat kalkacak, torpil bitecek. Kul hakkını yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkını teslim edeceğiz. 2 bin 400 yıl önce söylenmiş, devleti yönetenler yönetirken zenginleşirlerse artık halkı değil kendi mal varlıklarını düşünürler. Mal varlığımı açıkladım, adaylığım kesinleştiğinde bütün Türkiye'ye göstereceğim, herkes görecek."