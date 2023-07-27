Kulis: Akşener, 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki protokolden haberim yoktu' dedi

Ankara'da partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle önceki gün Ankara’da akşam yemeğinde buluşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan "gizli protokole" ilişkin “Haberim yoktu” dediği öğrenildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre toplantıda yerel seçim, ittifak ve gizli protokol başlıkları konuşuldu. Akşener, görüşleri dinledikten sonra “Ben de seçime tek başına girmekten yanayım. Ancak, iyi değerlendirilmesi gerekiyor” dedi. Akşener, “Altılı Masa’dan kalktıktan sonra kendi başımıza gitme konusunda cesaret gösteremedim. Aslında cesur hareket etmemiz gerekirdi” diye konuştu.

'Gizliliğini koruyamadı'

Akşener "gizli protokol" için “Kemal Bey ‘iki kişinin namusuna emanet edilen bir metin’ dedi. Bu ifadenin iyi değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Akşener, Özdağ’ın “iki kişinin namusuna emanet edilen” bu konunun gizliliğini koruyamadığını, bunun üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık dağılımı tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Akşener, Altılı Masa’da bakanlık dağılımının seçim sonrasına bırakıldığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı’nın kazanılması halinde hangi bakanlığın kime gideceği konusunda müzakerenin planlandığına dikkat çeken Akşener, “CHP’nin kendisine düşen kontenjandan istediğine istediğini verebilir, bu doğaldır” dedi.