CHP'li Ali Mahir Başarır: İmamoğlu demokratik koşullarda hareket başlatabilir

TV100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'deki değişim tartışmaları ve kurultay süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun değişim çağrısıyla ilgili Başarır "İmamoğlu, bu partinin önemli bir ismi. Kendisi aday olmak isteyebilir, demokratik koşullarda hareket başlatabilir, partinin tüzük ve kuralları çerçevesinde normal buluyorum" değerlendirmesini yaptı. Başarır, Par'ın "İmamoğlu'nun Zoom toplantısına davet edildiniz mi?" sorusuna "Davet edilmedim" cevabını verdi.

Başarır ayrıca "Sayın Genel Başkan ‘Yerel seçimden önce bir Kurultay’ın yapılmasını istiyorum’ dedi. Şu anda mahalle seçimlerimizin çoğunluğu yapıldı. Burada herkes bir mücadele verecek, vermeli ve çıkacağı Kurultay’da aday olacak" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Geçmişi temiz birisi olursa yarın bırakırım' açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişi temiz birisi olursa yarın bırakırım" açıklamasıyla ilgili Başarır "Sayın Genel Başkan’la bu konuyu görüştüm. Partimizin kurucusu Atatürk, İnönü, Ecevit, Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu. Bunların ortak özelliği dürüst, parti geleneklerini bilen, sade yaşayan, vatanını seven insanlar olması, ‘Bu şartlara uyan arkadaşlar uyarsa görevi bırakırım’ dedi. Kastedilen cümle o değil" dedi.