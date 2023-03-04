Kulis: 'Akşener cumhurbaşkanı adaylığı kararını resetlemiş'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası bir açıklama yaparak Altılı Masa'dan ayrılan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili bir kulis bilgisini paylaştı.

Sarıkaya’nın aktardığına göre, Akşener toplantıda İmamoğlu ve Yavaş’a çağrı yapacağını söylerken, "Eğer onlar bu çağrıma olumlu cevap vermezse benim diyecek bir şeyim yok" ifadesini kullandı. Hemen ardındansa "Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım" kararının "resetlendiğini" şu sözlerle dile getirdi:

"Ben başbakan olacağımı, cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğimi bildirmiştim. Cumhurbaşkanlığı kararım da bugünden itibaren resetlenmiştir."

'Bugünden itibaren kararım resetlenmiştir'

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Akşener bu görüşlerini karar toplantısı olan dünkü GİK’te de dile getirmiş ve kendisine hakaret edilen noktaya gelindiğine dikkat çekmiş. İki belediye başkanına çağrı yapma kararını da dile getirirken, 'Eğer onlar bu çağrıma olumlu cevap vermezse benim diyecek bir şeyim yok' dedikten sonra şu önemli cümleyi kurmuş:

'Ben Başbakan olacağımı, cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğimi bildirmiştim. Cumhurbaşkanlığı kararım da bugünden itibaren resetlenmiştir…'"